Kuzey Marmara Otoyolu Riva sapağı yakınında, Edirne yönüne seyir halindeki M.B.İ'nin kullandığı 34 MG 0568 plakalı kamyonete, B.İ'nin kontrolündeki 34 JC 2356 plakalı kamyon arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen 2 sürücü ise ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya, M.B.İ'nin kullandığı kamyonetin sağ şeritte aniden durmasının neden olduğu iddia edildi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.