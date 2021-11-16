Yenikent Mahallesi'nde yaşayan Dugan ailesine başsağlığı dileyen Yelek, "Huzurumuzu canlarını vatan uğruna feda eden şehitlerimize, gazilerimize ve kıymetli ailelerine borçluyuz. Her birinizin başımızın üstünde yeri var, ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Devlet olarak her zaman yanınızdayız." dedi.

Yelek, daha sonra mahalledeki çocuklarla bir araya gelip sohbet etti.