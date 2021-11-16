Beraberinde, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Yazı İşleri Müdürü İsmail Bülbül, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, SYDV Müdürü Yakup Bozkurt ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ile Mağalçık köyüne gelen Kaymakam Demirer, vatandaşlarla sohbet etti, sıkıntılarını dinledi.

Köydeki okulu da ziyaret eden Demirer, okulun fiziki yapısı ve çocukların eğitimleri hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Demirer ve beraberindekiler daha sonra Sarıdavut köyüne geçerek, köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi.