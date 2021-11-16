Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Yeğin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere farklı kurumlarla iş birliği yaparak kurslar açtıklarını söyledi.

Halkın ekonomik, kültürel ve toplumsal kalkınmasına eğitim yoluyla destek vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Yeğin, "15 kasım itibarıyla 93 farklı branşta 213 farklı kurs açtık. Bu kurslarda 133 öğretmen ve usta öğretici görev yapıyor. 4 bin 43 kursiyerin ilgi, istek, yetenek ve beklentilerine yönelik beceri ve meslek kurslarımız devam ediyor. " dedi.

Hedeflerinin kurslardan yararlanma oranını yükseltmek olduğunu vurgulayan Yeğin, "Halkın kurslardan yararlanma oranının Türkiye ortalaması yüzde 10, Kırşehir'de ise yüzde 11. Biz bu oranı yüzde 15'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sene kurs sayı ve çeşitliliğimizi artırdık." diye konuştu.