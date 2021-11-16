Gaziantep Merkez Şehitkamil ilçesinde boş arazide hareketsiz biri bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, canasız bedenin 40'lı yaşlarda bir kadına ait olduğunu ve kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Cansız beden, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Zanlı veya zanlıları belirlemek için çalışma başlatıldı.