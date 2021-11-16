Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da üst aramasında uyuşturucu hap bulunan kişi gözaltına alındı.
Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Bedevi Mahallesi'ndeki 300 Sokak'ta şüpheli A.K'yi (24) durdurdu.
Yapılan üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli işlemler için emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Manisa
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