Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 11 ilden 24 kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da, banka ve kredi kartlarının bilgilerini ele geçirdiği 11 ilde 24 kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen M.A.Ü'nün kentte olduğunu belirledi.
Hatay, Denizli, Kütahya, Antalya, Konya, Bursa, Muğla, Manisa, Zonguldak, Samsun ve İzmir'den 24 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen zanlıyı yakalamak için operasyon düzenlendi.
Adresinde gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Hatay
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