Gencel Kıltepe, geçen kasım ayında kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti.



Kapının önünde bekleyen Kıltepe, otomobilden indikleri sırada kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Özçiftçi ve çocukları Güney Özçiftçi'ye tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı.



Kaçan Gencel Kıltepe, bu kez de kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti.



Gencel Kıltepe, kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle vurup kaçtı. Yaralanan Gülizar Özçiftçi de hastaneye kaldırıldı.



Serkan Özçiftçi aynı gün, Gülizar Özçiftçi ise 2 gün sonra yaşamını yitirdi.



Çalyayla köyünde bir akrabasının evinde yakalanan Gencel Kıltepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kıltepe hakim karşısına çıktı



Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık Gencel Kıltepe, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tarafların yakınları ve avukatları katıldı.

Eski savunmasını tekrar eden Gencel Kıltepe, “Olayı isteyerek ve tasarlayarak gerçekleştirmedim. Ölenler için üzgünüm, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Takdir yüce mahkemenindir” dedi.



2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı



Mahkeme heyeti, sanığın, Gülizar Özçiftçi ile kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'yi "tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kişiyi de "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanık cezaevine götürülürken, mahkeme çıkışı ise taraf yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı.



"Adalet yerini buldu"



Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Çorum Kadın Meclisi Üyesi Avukat Burçin Solmaz Polat, kadın meclisleri olarak davayı başından beri takip ettiklerini söyledi:

“Her ne kadar mahkemece Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun katılma talebi kabul edilmemişse de biz aileye olan desteğimizi her zaman sürdürmeye ve kadın cinayetlerinin durması için mücadelemize devam edeceğiz. Adalet yerini buldu. Maalesef bir kadın ve oğlu hayattan koparıldı. ‘Başka cinayetler olmasın’ diye mücadelemiz sürecek” dedi.