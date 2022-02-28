Malatya'nın Kale ilçesinde kayısıda bakım işlemleri ve zirai mücadele konularında çiftçilere yönelik eğitim düzenlendi.

Kale Kaymakamlığının salonunda düzenlenen eğitime Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol, mühendis Şevket Fidan ile teknik elemanlar, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kayısı bahçesi bakımı, gübreleme, sulama, hasat, kükürtleme, kurutma ve depolama gibi konularda çiftçilere bilgi verildi.

İhracata giderken ilaç kalıntısının oluşmaması ve ürünün geri dönmemesi için üreticilerin son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye riayet edilmesi, bitki koruma ürünlerini zirai ilaç bayisinden almadan önce reçete yaptırılması ve kayıt işlemleri için üretici kayıt defterinin mutlaka alınması gerektiği ifade edildi.