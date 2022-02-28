Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'deki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Kayseri İl Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen programda, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Miraç Kandili'nin Müslümanlar için önemini anlattı.
Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve ilahiler söylendi.
Vatandaşlar kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı.
Programa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.
Etiketler: Kayseri
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