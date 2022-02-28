Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak?
Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Ankara'nın yakın takibinde.
Bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.
Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.
Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.
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