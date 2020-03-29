Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da iki katlı metruk bina yıkıldı
[Fotoğraf: AA]
Enkaz altında kalan olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı.
Malatya'da iki katlı metruk bina yıkıldı.
Merkez Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi Oruç Sokak'taki iki katlı metruk binanın yıkıldığını görenler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.
Enkazda arama çalışması sürüyor.
Sıradaki Haber
Gömeç'te 66 yaşındaki kadının ilaç ve kolonya çağrısına polis ekipleri koştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz