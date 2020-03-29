Balıkesir Valiliğinin koordinesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde kurulan iletişim merkezine ulaşan talepler doğrultusunda zorunlu ihtiyaçlar, Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki Gömeç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, belediye, polis, jandarma personellerince ve muhtarlıklar ile sivil toplum kuruluşları tarafından vatandaşların ikametlerine gidilerek karşılanıyor.

İlçe sakinlerinden Fatma Mutlu, ilaç ve kolonya ihtiyacı için 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı. Hemen harekete geçen ekipler, ilaçları ve talep ettiği kolonyayı alarak evinde yalnız yaşayan kadının evine götürdü.

Polis memurlarının ihtiyaçlarını kapısına kadar getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mutlu, "evlatlarım" diye seslendiği ekibe teşekkür etti.