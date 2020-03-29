Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kapalı olan düğün salonunda kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

Zeytinli Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Düğün salonu işletmecisi F.A. gözaltına alındı. Kumar oynayan 16 kişiye ise toplam 50 bin 400 lira para cezası verildi.