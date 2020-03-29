İlçeye bağlı Gümeli beldesinde, heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerinin çalışmalarının ardından yol kısa sürede ulaşıma açıldı.

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldeye bağlı Erenköy Mahallesi Karagöl ve Çamlıçukur mevkileri arasındaki yolun heyelan nedeniyle ulaşıma kapandığını belirtti.

Belediye ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışma neticesinde yolu tekrar ulaşıma açtıklarını anlatan Saydam, herhangi bir sorunun olmadığını kaydetti.