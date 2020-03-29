Merkez Ağlıboğaz Mahallesi Gazikerem Beyatlı Sokak'ta Ahmet Akkurt'un evinin bahçesindeki ağıla giren köpekler, 11 keçi yavrusunu parçaladı.

Akkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde köpek seslerine uyandığını söyledi.

Ağılına sokak köpeklerinin girdiğini gördüğünü belirten Akkurt, "Koşarak ağıla geldim. Köpekler beni görünce tel örgüden atlayarak uzaklaştı. Oğlaklar yerde yatıyordu. Köpekler, hayvanları karınlarından parçalamış. Hayvanlarım köpeklerin saldırısı sonucu telef oldu." diye konuştu.

Akkurt, güvenlik güçlerine haber verdiğini sözlerine ekledi.