Balıkesir Belediyesinden yapılan açıklamada, sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarının periyodik olarak mama ve yemeklerle giderildiği bildirildi.

Açıklamada, Burhaniye Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevindeki ekiplerce, hasta ya da yaralı hayvanların tedavi edildiği de duyuruldu.