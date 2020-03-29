Haber Giriş: Kaynak: AA
Burhaniye'de belediyeden sokak hayvanlarına yem desteği
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmamaları üzerine yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıyor.
Balıkesir Belediyesinden yapılan açıklamada, sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarının periyodik olarak mama ve yemeklerle giderildiği bildirildi.
Açıklamada, Burhaniye Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevindeki ekiplerce, hasta ya da yaralı hayvanların tedavi edildiği de duyuruldu.
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