Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da depremde ağır hasar alan bina kendiliğinden çöktü
[Fotograf: AA]
Depremlerde ağır hasar alan 7 katlı bina kendiliğinden çöktü.
Battalgazi ilçesi Hüseyinbey Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki MHP İl Başkanlığının bulunduğu bina, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldı.
Kolonları kırılan binada çökme meydana geldi.
Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Polis ekipleri, caddeye giriş ve çıkışları kapattı.
Etiketler: Malatya
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