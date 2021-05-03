Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 74 kişiye toplam 66 bin 600, maske takmayan 5 kişiye ise 4 bin 500 lira ceza kesildi.

1435 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 10 iş yeri hakkında işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi ise evine gönderildi.