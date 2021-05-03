Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı
[Fotoğraf: AA]
Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars’ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.
İlçe merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
2 bin 650 rakımlı Aladağ'ın zirvesi beyaza büründü.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı
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