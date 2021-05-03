Mersin'de hasadına başlanan Mut kayısısında 110 bin ton rekolte bekleniyor

Rize'de çığdan zarar görmemesi için kışın yatırılan minare yeniden kaldırıldı

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

2 bin 650 rakımlı Aladağ'ın zirvesi beyaza büründü.

İlçe merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

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