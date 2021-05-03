İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Darıca ilçesindeki denetimlerde bir kahvehanede kumar oynandığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

Denetimde kahvehanedeki 17 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, maske ve mesafe kuralına uymadıkları ve kumar oynadıkları belirlendi.

İşletme sahibi ve diğer kişiler hakkında idari işlem uygulandı.