Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kumar oynayan 17 kişiye ceza uygulandı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kahvehanede koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 17 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Darıca ilçesindeki denetimlerde bir kahvehanede kumar oynandığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi.
Denetimde kahvehanedeki 17 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, maske ve mesafe kuralına uymadıkları ve kumar oynadıkları belirlendi.
İşletme sahibi ve diğer kişiler hakkında idari işlem uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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