Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye 32 bin 400 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 31 kişiye 27 bin 900, maske takmayan 5 kişiye 4 bin 500 lira ceza kesildi.
Ekipler, 1892 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 9 iş yeri ile 1 araca yönelik işlem yaptı.
İzolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi yurda yerleştirilirken, 1 kişi ise evine gönderildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Denetim Karantina
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