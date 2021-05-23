Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu değerlendirdiği bir otomobili durdurup dedektör köpek "Uzi" ile arama yaptı.

Köpeğin, aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, LPG tankına gizlenmiş 14 kilogram esrar ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki Suriye uyruklu İ.A. ve Y.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.