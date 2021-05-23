Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri ve gümrük personeli, Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere gümrük kapısına gelen otomobili şüpheli olarak değerlendirerek x-ray taramasından geçirdi.

Ekipler, narkotik dedektör köpekle de otomobilde yaptıkları aramada, vites kolunun arka kısmındaki kol dayama bölümünün altına özel bölmeye gizlenmiş 16 bez torbada 3 kilo 267 gram esrar ele geçirdi.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.