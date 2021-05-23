Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de gençlerle sabah namazında bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ile Türkiye'den 81 AK Parti Gençlik Kolları temsilcisi, STK temsilcileri ve sporcularla sabah namazında bir araya geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde gençlerle sabah namazı kılan Oktay'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile AK Parti Milletvekili Orhan Erdem eşlik etti.
Oktay, namaz sonrası çorba ve çay ikram edilen gençlerle sohbet etti.
Etiketler: KKTC Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı AK Parti
Son Haberler
- 09:58
- 09:51
- 08:18
- 09:47
- 05:41
Sıradaki Haber
Atlas Okyanusu'nda gemi merdiveninden düşerek hayatını kaybeden kaptan Adana'da toprağa verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz