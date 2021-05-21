Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye 30 bin 600 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye para cezası uygulandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 26 kişiye 23 bin 400, maske takmayan 8 kişiye 7 bin 200 lira ceza kesildi.
Ekipler, 1734 iş yeri ile 354 toplu taşıma aracını denetledi. 10 iş yeri ile 23 toplu taşıma aracına yönelik işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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