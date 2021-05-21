Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kumluca mevkisinde bulunan ve mevsim şartları ile doğal nedenlerle yıpranan 25 metrekare alanda bulunan Türk bayrağını yaklaşık 5 saatlik süren çalışmayla yeniledi.

Ay ve yıldızı beyaz, zemini ise kırmızıya boyayan ekipler, ilerleyen günlerde bölgede ışıklandırma çalışması yapacak.