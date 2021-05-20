Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 27 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası uygulandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 26 kişiye 23 bin 400, maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza kesildi.
Ekipler, 1845 iş yeri ile 245 toplu taşıma aracını denetledi. 13 iş yeri ile 9 toplu taşıma aracına yönelik işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Denetim
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