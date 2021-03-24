Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin Yeşilyurt ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: FETÖ
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