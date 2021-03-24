Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da silah ele geçirildi: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tabanca, uzun namlulu silah ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra ettikleri faaliyetler esnasında H.T. ve A.Y.K. adlı şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı.
Aramalarda tabanca, uzun namlulu silah, ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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