İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra ettikleri faaliyetler esnasında H.T. ve A.Y.K. adlı şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda tabanca, uzun namlulu silah, ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.