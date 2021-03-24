85 yaşındaki Yaşar Çelik, tarihi evleriyle ünlü "sakin şehir" unvanına sahip ilçedeki Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'nda bebek arabasıyla getirdiği ahşap ürünlerin satışını yapıyor.

Yaklaşık 10 yıldır bu işi yaptığını aktaran Çelik, tezgahındaki ürünleri köylerden aldığını anlattı.

Ürünleri önceden kendisinin yaptığını ve sattığını ifade eden Çelik, "10 yıldır bu meydanda satıp para kazanıyorum, Allah bereket versin, buna şükür sağlığımız yerinde." diye konuştu.

Salgın nedeniyle diğer ilçelere giderek yaptığı satışlara ara verdiğini dile getiren Çelik, 5 çocuğunun hayatını kaybettiğini, eşinin de 14 yıldır yatalak hasta olduğunu kaydetti.

Çelik, okuma yazma bilmediğini, gençlere okumalarını tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.