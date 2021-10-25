Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da aranan 46 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Ekim tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 46 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Malatya
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