Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilçe asayiş, güvenlik, yunus ve devriye ekiplerinin katıldığı denetimlerde 1 ruhsatsız silah, 1 pompalı tüfek ve 10 fişek ele geçirildi.

661 kişi, 270 araç ve 84 Motorsikletle ilgili inceleme yapılırken, cumhurbaşkanına hakaretten 1 kişi ile hakkında araması olan 1 kişi yakalandı, ayrıca yoklama kaçağı 1 kişi de tespit edildi.

Trafik denetimlerde sürücülere 5 bin 602 TL idari para cezası uygulanırken, Kadın Destek Uygulaması ile (KADES) ilgili 145 kadına yönelik bilgilendirme yapılarak broşür dağıtımı yapıldı.