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Güncel
AA 26.07.2024 12:53

Malatya'da 8 bin deprem konutu teslim edilecek

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte birkaç ay içerisinde yaklaşık 8 bin konutu teslim edeceklerini söyledi.

Malatya'da 8 bin deprem konutu teslim edilecek

Yavuz, Yazıhan, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde yapımı süren deprem konutlarında incelemede bulundu.

Yazıhan ilçesine bağlı Tecirli ve Hamidiye mahallerindeki köy konutlarını gezen Yavuz, yetkililerden inşa süreciyle ilgili bilgi aldı.

Yavuz, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden 15 milyon insanın etkilendiğini hatırlattı.

Devlet, millet kaynaşması ve dayanışmasıyla vatandaşları kalıcı konutlara yerleştirmek, yeri yıkılanlara iş yerlerini yapıp teslim etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalıştıklarını belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Dün ve bugün bizzat sahadayız, çalışmaları yerinde inceliyoruz. Yapılması gereken konularla ilgili istişarede bulunuyor, sorunlarla karşılaştığımızda süratle çözülmesi konusunda koordinasyonu sağlıyoruz. Vatandaşlarımız şundan emin olsun, vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Dün Malatya merkezi gezdik, birkaç ay içerisinde yaklaşık 8 bin konutu Malatya merkezde teslim etmiş olacağız. Yazıhan ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki konutları kasım ayı içerisinde teslim etmeyi planlıyoruz. Biraz önce gördüğümüz Tecirli Mahallesi'ndeki çelik evleri de bir ay içinde teslim etmeyi planlıyoruz."

Ortak akıl ve istişare kültürüyle şehri tekrar ayağa kaldıracaklarını ve vatandaşların kutlu devlete güvenmeleri gerektiğini ifade eden Yavuz, deprem konutu çalışmalarında Büyükşehir Belediyesinin desteğini de gördüklerini, kırsal mahallelerdeki deprem konutlarının içme suyu ve altyapı hizmetlerinde belediyenin önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Vali Yavuz, daha sonra Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray ve Şeyhler mahallelerinde ve Doğanşehir ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yavuz'a ziyaretlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yazıhan Kaymakamı Osman Kurt, Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da eşlik etti.

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