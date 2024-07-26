Çok Bulutlu 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.07.2024 12:30

Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi turizme kazandırılacak

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bulunan Gürleyik Şelalesi, görsel güzelliği ile ziyaretçi çekiyor.

Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi turizme kazandırılacak

Ağaç çeşitliliği bakımından zengin olan bölge, her mevsim, gelenlerin beğenisini topluyor.

Yaklaşık 40 metre yükseklikten iki kademe şeklinde kayaların arasından dökülen suyun çıkardığı ses, kuş sesleri ile birleşerek ziyaretçilere huzur veriyor.

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, Hanönü'nün doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bir ilçe olduğunu söyledi.

Gürleyik Şelalesi'nin özel bir yapısı olduğunu ifade eden Yamalı, "Gürleyik Şelalemizin kat kat bir yapısı var. Burayı daha çok ön planda tutarak doğa turizmine kazandırmayı planlıyoruz." dedi.

Her dönem şelaleyi ziyarete açık hale getirmek istediklerini anlatan Yamalı, "Şelalemiz normalde bayramlarda daha yoğun oluyor. Diğer günlerde de buranın aktif olarak kullanılması için masalar koyacağız, düzenli temizliğini yapacağız. Bölgenin güzelliklerini insanlar görsün diye gerekirse de servis çıkaracağız. Gürleyik Şelalemiz çok güzel ağaçları ile ön plana çıkıyor. Kuş, ağaç ve su sesi ile insanın ruhunu dinlendiriyor. Herkesi bekleriz." diye konuştu.

Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi turizme kazandırılacak

Hanönü ilçesinin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Yamalı, "Tarihi hanımız, Şeyh Şaban-ı Veli köyü, Gökçeağaç Göleti, Karlık Mağarası olmak üzere doğa turizmi açısından önemli değerlerimiz var. Bu değerleri de ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. İlçemizin çok güzel yerleri, müthiş bir altyapısı var ama tanıtım olmamış. İnşallah bundan sonra tanıtımını yapacağız." dedi.

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
Yüksekova'da yaylalar gezgin arıcıları ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi
12:26
Bakan Göktaş: Her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz
12:32
MSB'den Türkiye-Azerbaycan paylaşımı: Birlikten güç doğar
12:16
Bakan Fidan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
12:04
Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu
12:52
İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı
Yüzlerce İsrailli başkent Tel Aviv'de sokaklara indi
Yüzlerce İsrailli başkent Tel Aviv'de sokaklara indi
FOTO FOKUS
İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı
İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ