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Malatya'da 6 ton sahte rakı ele geçirildi23 Aralık 2019 Pazartesi 12:14 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 12:15
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 6 ton sahte rakı ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Yeşilyurt'ta belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 ton sahte içki, alkol yapımında kullanılan distilasyon cihazı, kaynatma kazanı, 500 litrelik içki deposu ve muhtelif üretim malzemeleri ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA