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Güncel
AA 13.11.2024 00:03

Malatya'da 49 bin 755 dekar arazi TAKE Projesi ile tarıma kazandırıldı

Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 49 bin 755 dekar arazi tarıma kazandırıldı.

Malatya'da 49 bin 755 dekar arazi TAKE Projesi ile tarıma kazandırıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TAKE Projesi kapsamında Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 2 bin 78 üretici desteklendi.

Çiftçilere 118 kilo 300 gram nohut, 8 kilo 300 gram kuru fasulye, 400 bin kilogram arpa ve 421 kilo 900 gram buğday olmak üzere toplam 948 kilo 500 gram tohum, 906 bin 144 adet sebze fidesi dağıtıldı.

Desteklerle 49 bin 755 dekar arazi tarıma kazandırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 milyon 528 bin 782 lira proje desteği, üreticilere ise 7 milyon 176 bin 261 lira katkı sundu.

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Malatya Tarım ve Orman Bakanlığı
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