Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya’da 318 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Malatya’da bir iş yeri ve depoda yapılan aramada 318 litre el yapımı kaçak rakı ele geçirildi, bir şahıs gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sahte (boğma) rakı imal ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek, bir işyeri ve dopaya baskın düzenlendi.
Operasyonda ekipler, toplam 318 litre el yapımı kaçak rakı ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.
Şüpheli şahıs gözaltına alındıktan sonra "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Sahte İçki
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