İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tömük ve Kargıpınarı mahallelerinde vatandaşlardan silah zoruyla para topladığı iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen 4 şüpheli, ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.

İkametlerde bir miktar uyuşturucu, 45 av tüfeği fişeği, 14 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.