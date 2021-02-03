Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de silah zorluyla para topladıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, silah zoruyla vatandaşlardan para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tömük ve Kargıpınarı mahallelerinde vatandaşlardan silah zoruyla para topladığı iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.
Kimlikleri ve adresleri tespit edilen 4 şüpheli, ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.
İkametlerde bir miktar uyuşturucu, 45 av tüfeği fişeği, 14 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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