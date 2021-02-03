Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt’te lastiği patlayan araç takla attı: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Siirt’te seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil takla attı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza Siirt-Eruh karayolunda meydana geldi. Güven Tekin yönetimindeki otomobil, Eruh ilçesi girişinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Güven T. ile araçtaki Rıdvan M., Abdulkadir A., Hayrettin Ç. ve Yunus T. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Durumu ağır olan Abdulkadir A. ve Yunus T., daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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