Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 3 ton tütün çalan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da bir çiftçinin 3 ton tütününü çalan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesi'nde üretici A.H.T'ye ait evin deposunda bulunan 3 ton kuru tütünün çalınması üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, yaptıkları takip sonucu tütünleri çalan M.Ç'nin ürünleri Çayır Mahallesi'nde bulunan bir yakınına ait depoda sakladığını belirledi.
Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, depoda ele geçirdiği tütünleri sahibine teslim etti.
Etiketler: Hırsızlık
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