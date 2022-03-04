Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mağazadan 30 gelinlik çaldı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerinden 30 gelinlik çalan şüpheli tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barboras Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 30 gelinlik ve kamera kayıt cihazının çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen F.A'nın adresine baskın yaptı.
Evdeki aramada 25 gelinlik bulundu, F.A. gözaltına alındı.
Gelinlikler sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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