Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 16:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Burdur'da narkotik operasyonu
Burdur’da düzenlenen narkotik operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi.
Düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 48,07 gram çeşitli uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.
17 şüpheliden 13’ü emniyetteki işlemlerinin ardımdan adliyeye sevk edilirken 4 şüpheli ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Burdur Narkotik Uyuşturucu
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