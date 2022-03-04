Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde düzenlenen 3 operasyonda 5 kişi yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu madde ve reçeteye tabi haplar, 2 ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.