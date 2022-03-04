Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Kent merkezinde düzenlenen 3 operasyonda 5 kişi yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu madde ve reçeteye tabi haplar, 2 ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.
Etiketler: Kastamonu Uyuşturucu
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