Tarihi misyonu ve birçok yönüyle turizm sektöründe etkili olan Bursa, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen 42. Uluslararası Turizm Fuarı'nda (Fitur), yer aldı.

Açılışına İspanya Kralı 6. Felipe'nin de katıldığı fuara, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye standının katılımcılarıyla, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği de katıldı.

Standın ilk ziyaretçileri ise Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ile Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili oldu.

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Ezzatollah Zarghami, Avrupa Tarihi Termal Kentler Ağı (EHTTA) Başkanı ve İspanya'nın Ourense Valisi Jose Manuel Baltar Blanco ile EHTTA Genel Direktörü Simone Zagrodnik, Bursa standını ziyaret etti.

"İspanya'dan Bursa'ya tur"

Fuarda, Bursa'nın termal zenginlikleri, gastronomisi, farklı turizm alternatiflerini ve destinasyonları, turizm profesyonellerine tanıtıldı.

Öte yandan, fuara Bursa'yı temsilen katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği üyeleri, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, İspanyol tur operatörleri ile kültür ve turizm uzmanlarının Bursa'yı tanıtması, Bursa'nın İspanyol tur operatörleri için Madrid'de tanıtımı ve İspanyol tur operatörlerine yönelik düzenlenebilecek info turlar ele alındı.