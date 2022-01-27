Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf. AA]
Siirt'te kar ve tipi nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı.
Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AA muhabirine, dün gece ilçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Eruh-Şırnak kara yolunun, Birini Tepesi mevkisinde ulaşıma kapandığını hatırlattı.
Mahsur kalan araç ve vatandaşların kurtarıldığını ifade eden Özdemir, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu Eruh-Şırnak kara yolunun yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.
Özdemir, söz konusu kara yolunu kullanacak sürücülere tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
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