Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor.

Rize merkez ve ilçelerinde bir haftadır aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kardan dolayı merkezde 30, Ardeşen'de 7, Çamlıhemşin'de 6, Derepazarı'nda 8, Fındıklı'da 2, Güneysu'da 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 7 ve Kalkandere'de 20 olmak üzere 117 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi, 140 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İkizdere, Çamlıhemşin ve Hemşin Belediyesi ekipleri de mahalle yollarında temizleme çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesinde ve Ayder Turizm Merkezinde ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Giresun'un köyleri ve iç bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 25, Alucra'da 33, Bulancak'ta 48, Çamoluk'ta 21, Çanakçı'da 15, Dereli'de 34, Doğankent'te 4, Espiye'de 23, Görele'de 43, Güce'de 13, Keşap'ta 26, Piraziz'de 8, Şebinkarahisar'da 36, Tirebolu'da 34 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere 384 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 300 personel ve 116 araçla kırsalda kapalı 626 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Ekipler, 82 mahallede ise yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon-Gümüşhane kara yolunda kar yağışı ve buzlanma olduğunu belirterek, sürücülere uyarılarda bulundu.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 14, Kürtün'de 29, Şiran'da 21 Torul'da 25 olmak üzere 89 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi, 89 personel ve 31 iş makinesiyle kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Şavşat'ta 18, Borçka'da 6 olmak üzere toplam 24 köyle ulaşım sağlanamayan ilde, söz konusu köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız çalışıyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Trafikte sorun yaşanmaması için Karayolları ekipleri, Artvin-Erzurum, Artvin-Ardahan, Artvin-Hopa kara yolu gibi ana güzergahlarda kar temizleme çalışması başlattı.

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kar sebebiyle kapanan 251 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açan ekipler, muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Ordu'da ekipler, 52 kişinin hastanelere ulaşmasını sağladığı, cenaze olan 18 yerde de ulaşım sorunu yaşanmaması için çalışma yaptı.