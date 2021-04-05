Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lüleburgaz'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Arslan Adsalmış idaresindeki 39 LY 926 plakalı kamyonet D-100 karayolu Evrensekiz Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Orta refüje çarparak duran araçta sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Alemdar Coşar yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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