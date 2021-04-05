İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dün Kirazlıtepe Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, saat 19.00 sıralarında bir kıraathanede 24 kişinin bulunduğunu tespit etti.

Sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları belirlenen 24 kişiye, Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten idari para cezası kesildi.