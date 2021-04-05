Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 392 kişiye para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 392 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 382, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 575 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
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